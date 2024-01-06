Γιατί το 2023 η Ελλάδα πέτυχε ρεκόρ μεγεθών στον ελληνικό τουρισμό; - Το στοίχημα του 2024

Η διατήρηση της Ελλάδας στην κορυφή των τουριστικών brands παγκοσμίως, οι μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια αλλά και η συνολική εικόνα της χώρας στην παγκόσμια τουριστική σκηνή χαρίζουν και φέτος μεγέθη ρεκόρ στην ελληνική οικονομία σφραγίζοντας το 2023 ως το έτος ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Καταθέτοντας τις απόψεις τους στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων φορείς του ελληνικού τουρισμού, όλοι μαζί συνηγορούν στο γεγονός ότι η εικόνα της ασφαλούς χώρας που έχτισε η Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε τους ξένους επισκέπτες της, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για να έλθει κανείς Ελλάδα.

Στο σημείο αυτό η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ Χριστίνα Τετράδη σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η Ελλάδα έχει καταγραφεί στην συνείδηση του κόσμου ως μια ασφαλής χώρα. "Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα τριτοκοσμική, αλλά μια χώρα σύγχρονη που μπορεί να την επισκεφτεί οποιοσδήποτε για διακοπές, εξηγεί. Ακομα και η διαχείριση στην Ρόδο και την Κέρκυρα εδραίωσε την εικόνα τους ασφαλούς χώρας, που μπορεί να διαχειρίζεται δύσκολες συνθήκες", συμπλήρωσε η κυρία Τετράδη. Προς επίρρωση των παραπάνω και η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Κωνσταντίνα Σβήνου αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ακόμα και η πολύ καλή εικόνα της χώρας και σε πολιτικό επίπεδο έχει συμβάλλει στο χτίσιμο της γενικότερης. Παράλληλα οι αρνητικές φωνές για τον υπερ -τουρισμό σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως είναι Ισπανία και η Ιταλία, έχουν δώσει πόντους στην εικόνα της Ελλάδας, εξηγεί η κυρία Σβήνου.

Στο μεταξύ οι νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες, με τη σειρά τους αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα ενίσχυση της επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών. Ειδικότερα, σύμφωνα με ειδική έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), ο αριθμός των ξενοδοχείων της κατηγορίας των 5 αστέρων αυξήθηκε σε ποσοστό 119% την τελευταία 10ετία, από το 2013 έως το 2023.

Αν στα παραπάνω προστεθεί και η τάση που παρατηρείται παγκοσμίως, που δεν είναι άλλη από την επιστροφή των ταξιδιών στα προ πανδημίας επίπεδα, τότε γίνεται σαφές ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ταξιδιωτών που ταξιδεύει ανα τον κόσμο. Οπως σημειώνει η κυρία Σβήνου έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό ποσοστό αυτών που ταξιδεύουν, με την κυρία Τετράδη συμπληρώνει ότι συνάμα δεν αποταμιεύει αλλά αντίθετα προτιμά τα ταξίδια ανα τον κόσμο. Με δεδομένο το γεγονός, ότι πλέον οι αεροπορικές συνδέσεις έχουν διευκολύνει τους ταξιδιώτες να ταξιδεύουν με άνεση χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται σαφές ότι οι ελληνικοί προορισμοί είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως τονίζεται.

Πόσα θα είναι τα έσοδα για το 2023;

Για το 2023 τα τουριστικά έσοδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, θα διαμορφωθούν στα 19,5 δισ. ευρώ, από 17,7 δισ. ευρώ που ήταν το 2022, ενώ η εκτίμηση του προϋπολογισμού για το 2024 είναι ότι αυτά θα διαμορφωθούν στα 21 δισ. ευρώ αναδεικνύοντας έτσι τον τουρισμό σε πυλώνα ενίσχυσης των εσόδων της ελληνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των ξένων επισκεπτών, αυτές θα διαμορφωθούν, όπως εκτιμά η κυρία Σβήνου περίπου στα 32 εκατομμύρια χωρίς τους επισκέπτες από την κρουαζιέρα. Μάλιστα για το 2023 σημειώνει η πρόεδρος του ΙΤΕΠ ότι ο τζίρος των ξενοδοχείων θα είναι αυξημένος σε σχέση με το 23. Βέβαια διευκρινίζει ότι τα ποσοστά ωστόσο αύξησης των αφίξεων των επισκεπτών δεν αποτυπώνεται στα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων, καθώς μεγάλο μερίδιο των αφίξεων επισκεπτών κατευθύνεται στην βραχυχρόνια μίσθωση, όπως λέει.

Είναι όμως τα παραπάνω νούμερα για πανηγυρισμούς;

Είναι όμως τα παραπάνω νούμερα για πανηγυρισμούς; Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των τουριστικών γραφείων FedHatta Λύσανδρος Τσιλίδης είναι επιφυλακτικός με το τελικό αποτύπωμα των αυξημένων εσόδων στις επιχειρήσεις σημειώνοντας τα εξής: Μπορεί τα μεγέθη να δείχνουν αυξημένα έσοδα, αλλά δεν έχει γίνει αποπληθωρισμός σε αυτά. Οταν μάλιστα οι αυξήσεις στις τουριστικές υπηρεσίες κυμαίνονται από 15% εως 30% τότε λογικό είναι να αυξηθούν τα τουριστικά έσοδα 13% περίπου σε σχέση με το 2019. "Βεβαίως η κάθε αύξηση είναι ένα θετικό αποτύπωμα, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί τι γίνεται και με τα έσοδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πως αυτά λογίζονται. Έσοδα από τουριστική δραστηριότητα ή έσοδα από μισθωτικές δραστηριότητες; ερωτά ο κ. Τσιλίδης.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά τις αυξημένες αεροπορικές αφίξεις σημειώνει ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί πόσοι είναι διερχόμενοι ταξιδιώτες, που δεν κάνουν δηλαδή διανυκτέρευση στην Ελλάδα, ώστε να υπάρχει ακριβές στίγμα των αφίξεων από το εξωτερικό. Στο σημείο αυτό προσθέτει ότι δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης των εθνοτήτων που έρχονται μέσω της ΕΕ, κάτι που θα ήταν πολύ βοηθητικό για τη χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας. Μάλιστα ο κ. Τσιλίδης ζητά η έκδοση Visa Schengen να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι μέσω των προξενείων, γιατί έτσι αποκλειεται σημαντική μερίδα δυνητικών επισκεπτών να έρθουν Ελλάδα, όπως λέει.

Για το 2024 κάθε πρόβλεψη και εκτίμηση είναι έωλη τούτη τη χρονική στιγμή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία δεν βοηθούν την χαρτογράφηση της νέας τουριστικής σαιζόν παρά τις όποιες καλές ενδείξεις που υπάρχουν για την Ελλάδα, όπως σημειώνει η κυρία Τετράδη. Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της FedHatta κάνει λόγο για μια "ακαταστασία" το 2024. Ολοι υπόσχονται αφίξεις στην Ελλάδα, αλλά ακόμα δεν έχει καταστεί τίποτα σίγουρο, όπως σημειώνει. Μάλιστα προτρέπει για προσέγγιση των επαγγελματιών του κλάδου των τουριστικών γραφείων σε παγκόσμια κλιμακα. "Να προσεγγίσουμε αυτους που στέλνουν κόσμο στην Ελλάδα ώστε να γίνε η Ελλάδα ομφαλός της επισκεψιμότητας". Να τονιστεί τέλος ότι στην Ελλάδα θα γίνει το 2024 το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο των συνδέσμων τουριστικών γραφείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

