Το ευρώ υποχωρεί 0,80%, στα 1,0958 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,80% και διαμορφώνεται στα 1,0958 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 155,7090 γεν, στο 0,8663 με τη στερλίνα και στο 0,9306 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,88% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 142,1290 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,69% και διαμορφώνεται στα 1,2645 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

