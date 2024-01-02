Συνεχίστηκε και το Νοέμβριο η μείωση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 156 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 100 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης μείωση κατά 748 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 2.044 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,6% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Mη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκαν κατά 626 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2.226 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 183 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν μείωση κατά 904 εκατ. ευρώ. έναντι μείωσης κατά 2.143 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 2,4% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,8% από 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 792 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 856 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2023, ήταν θετική κατά 777 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 669 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 6,0% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,1% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 85 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 430 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 13,8% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 692 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 239 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 7 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Νοέμβριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 121 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,3% από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.

