Μικρή ανατροπή στον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ έφερε η συζήτηση στη Βουλή της πρότασης δυσπιστίας, που μετέφερε χρονικά την κατάθεση και ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου.

Έτσι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα αφορούν περίπου 7 εκατ., ενώ εν συνεχεία και μετά το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι τα μεν εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα είχαν αναρτηθεί μέσα στο τρέχον σαββατοκύριακο και εν συνεχεία θα ακολουθούσε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις φορολογικές δηλώσεις.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ η αλλαγή του χρονοδιαγράμματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι για την ανάρτηση των φετινών εκκαθαριστικών καθώς για την έκδοσή τους απαιτείται η ψήφιση της τροπολογίας που έχει κατατεθεί στη Βουλή με την οποία παρέχεται απαλλαγή από το φόρο ακινήτων και για το 2024 στους σεισμόπληκτους της Κρήτης.

Η εν λόγω διάταξη θα είχε ψηφιστεί κανονικά μέσα στην περασμένη εβδομάδα εάν δεν είχε μεσολαβήσει η πρόταση δυσπιστίας. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία πληρωμής της πρώτης από τις 11 μηνιαίες δόσεις του φόρου δεν αλλάζει και θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.

Παράλληλα με άλλη διάταση της εν λόγω τροπολογίας προβλέπεται έκπτωση φόρου 3% για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Η λόγω διάταση προβλέπει ότι «όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%)».

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Όταν ο Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%. Η έκπτωση δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου 5Β. Η καταβολή του Φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του Φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

Τέλος με την ίδια τροπολογία μονιμοποιείται η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες και αλιείς. Συγκεκριμένα εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

