Δόμνα Μιχαηλίδου: Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται διότι μας το επιτρέπει η οικονομία μας

«Σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ και του κατώτατου ημερομισθίου στα 37,07 ευρώ. Πρόκειται για μία γενναία αύξηση κατά 50 ευρώ μηνιαίως, με την οποία η κυβέρνηση εκπληρώνει τη δέσμευσή της για καλύτερους μισθούς για τους συμπολίτες μας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι με τη νέα γενναία αύξηση στον κατώτατο μισθό, την τέταρτη διαδοχική από το 2019, που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2024, έχουν προστεθεί τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα των εργαζομένων. Μάλιστα, όπως τόνισε, η αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων από το 2019 μέχρι σήμερα αποτυπώνεται και στη μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. «Το 2019, το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό ήταν στο 27%. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 22%. Πρόκειται για μία σημαντική βελτίωση, που είναι πολλαπλάσια, αν αναλογιστούμε ότι το διάστημα αυτό έχουν προστεθεί στο εργατικό δυναμικό της χώρας 400.000 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019» σχολίασε.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε ότι η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό αποτελεί προϊόν της διαβούλευσης που προηγήθηκε με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των νοικοκυριών, τις αντοχές των επιχειρήσεων και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και υπερκαλύπτει τις επιπτώσεις από τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα, από το 2019, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 27,7%, την ώρα που η αύξηση του πληθωρισμού την ίδια περίοδο ήταν 16,6%.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, για τον καθορισμό του ύψους της αύξησης του νέου κατώτατου μισθού, ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράγοντες: η μείωση της ανεργίας στο 10,4% τον Ιανουάριο του 2024, η υποχώρηση του πληθωρισμού, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και, φυσικά, οι θετικές προοπτικές ανάπτυξης της και τη φετινή χρονιά.

«Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, γιατί το επιτρέπει η οικονομία μας και γιατί πρέπει ο παραγόμενος εθνικός μας πλούτος να διανέμεται με όρους δικαιοσύνης» προσέθεσε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της η κυρία Μιχαηλίδου και σημείωσε: «Με προσεκτικά βήματα και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, υλοποιούμε την προεκλογική δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ, μέχρι το τέλος της τετραετίας. Με την τέταρτη διαδοχική αύξηση από το 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28%. Έχουν προστεθεί, δηλαδή, ετησίως τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα των εργαζομένων».

«Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των ετήσιων αποδοχών για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία, ιδίως μετά και το «ξεπάγωμα», ύστερα από 12 χρόνια, των τριετιών. Αυτό σημαίνει υψηλότερες αποδοχές έως και 30% για χιλιάδες εργαζόμενους», συμπλήρωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Ειδική αναφορά έκανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οφέλη που θα έχουν όσοι λαμβάνουν επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, η ειδική παροχή μητρότητας, το ειδικό εφάπαξ βοήθημα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. «Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις 13 συνολικά κατηγορίες επιδομάτων, παροχών και επιδοτούμενων προγραμμάτων, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Πρώτα και κύρια αυξάνεται το τακτικό επίδομα ανεργίας στα 510 ευρώ από τα 400 ευρώ, που ήταν το 2019, όπως και το επίδομα μητρότητας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε και στις μη μισθωτές μητέρες και στις αγρότισσες, αλλά και όλα τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» ανέφερε.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης και οι γενικοί γραμματείς, Άννα Στρατινάκη και Νίκος Μηλαπίδης.

Παρουσιάζοντας αναλυτικότερα τις κυβερνητικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, εστίασε στα εξής δεδομένα:

Εξέλιξη του κατώτατου μισθού: Από 650 ευρώ, που ήταν το 2019, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, στα 713 ευρώ τον Μάιο του 2022, σε 780 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 και στα 830 ευρώ από τον Απρίλιο του 2024.

Από το 2019 και μετά, ο κατώτατος μισθός, με 14 καταβολές, έχει αυξηθεί κατά 180 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 27,7%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Ποια η αύξηση σε επίπεδο 12μήνου: Σε δωδεκάμηνη βάση, όπως υπολογίζει η Eurostat, ο κατώτατος μισθός με νέα αύξηση διαμορφώνεται στα 968,33 ευρώ και οι ετήσιες αποδοχές στα 11.620 ευρώ. Δηλαδή, η σωρευτική αύξηση από τον Ιούνιο του 2019 μεταφράζεται σε 210 ευρώ τον μήνα.

Πώς διαμορφώνεται ο καθαρός κατώτατος μισθός: Με τη νέα αύξηση κατά 6,4%, ο καθαρός κατώτατος μισθός, με 14 καταβολές, διαμορφώνεται στα 715 ευρώ από 547 ευρώ, που ήταν το 2019. Σε δωδεκάμηνη βάση, ο καθαρός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 834 ευρώ από 638 ευρώ, που ήταν το 2019. Έτσι, το ετήσιο καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους ανέρχεται στα 2.352 ευρώ. Πρόκειται για μία αύξηση πάνω από 30% σε σχέση με το 2019.

Πλήθος εργαζόμενων που καλύπτονται: Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 559.274, δηλαδή 25.726 λιγότεροι σε σχέση με το 2022 και 85.726 λιγότερο έναντι του 2021. Άρα, περισσότεροι συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από τον κατώτατο.

Πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία: Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση των ετήσιων αποδοχών για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία. Με μία τριετία, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.065 ευρώ σε 12μηνη. Με δύο τριετίες, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.162 ευρώ σε 12μηνη. Με τρεις τριετίες, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.259 ευρώ σε 12μηνη.

Πόσα επιδόματα και πόσο επηρεάζονται: Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό συμπαρασύρει προς τα πάνω και 13 κατηγορίες επιδομάτων, παροχών και επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως την ειδική παροχή μητρότητας, που πρόσφατα επεκτάθηκε και για τις μη μισθωτές μητέρες, καταβάλλεται για εννέα μήνες και ισούται με τον κατώτατο μισθό και το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, που καταβάλλεται εφάπαξ, αυξάνεται όσο και κατώτατος μισθός, κατά 6,4%. Δηλαδή, με την αύξηση, ανέρχεται στα 764 ευρώ και, φυσικά, το επίδομα ανεργίας, που αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου μισθού και αφορά 502.745 δικαιούχους. Από την 1η Απριλίου 2024, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 509,71 ευρώ τον μήνα, 110 ευρώ υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

