Να παραταθεί η διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές ζητά η ΕΣΣΕ

Με Επιστολές που απέστειλε στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Δόμνα Μιχαηλίδου η ΕΣΕΕ απευθύνει αιτήματα για: Πρώτον την επέκταση στο λιανεμπόριο κατά 1 μήνα, δηλαδή ως τις 30 Απριλίου, της γενικής προθεσμίας για τη διασύνδεση των POS με τα ταμειακά συστήματα ώστε να εναρμονιστεί με την αντίστοιχη διορία όσων επιχειρήσεων αποκτήσουν All in One συσκευές. Δεύτερον, μία εύλογη χρονική παράταση στην σχετική προθεσμία πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – που είχε οριστεί για τις αρχές Μαΐου προκειμένου να έχουν οι επιχειρηματίες τον αναγκαίο χρόνο για να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις της λειτουργικής μετάβασης.

Συγκεκριμένα, ως προς την υποχρεωτική διασύνδεση των POS με τα ταμειακά συστήματα, σαφής απόδειξη της πρακτικής αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο ισχύον χρονοδιάγραμμα αποτελεί το γεγονός ότι πρόσφατα η φορολογική διοίκηση απέστειλε 136.700 ηλεκτρονικά μηνύματα σε όσες εξ’ αυτών δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, για λόγους όμως που δεν ευθύνονται οι ίδιες όπως: ιδιαίτερα περιορισμένη διαθεσιμότητα των παρόχων τεχνικής υποστήριξης, ελάχιστα έως μηδενικά διαθέσιμα ραντεβού, τεχνικά προβλήματα και αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωση POS και ταμειακών συστημάτων.

Αντίστοιχα, θέματα όπως η προμήθεια υλικού, η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, η προετοιμασία των λογιστηρίων, η διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων τεχνικών και η εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορεί να στοιχίσουν ακόμα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, αποτελούν προκλήσεις στο πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο λιανεμπόριο, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι τώρα.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ως ζητήματα εξόχως σημαντικά για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και την κανονικότητα στην αγορά εργασίας, γι’ αυτό και προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες ενημέρωσης προς τα μέλη της σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις ηγεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων να αποδεχθούν τις αιτούμενες χρονικές παρατάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα σύνδεσης και εφαρμογής, των οποίων η επίλυση σήμερα υπερβαίνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

