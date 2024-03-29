Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ για τον κατώτατο μισθό: Εξαντλήσαμε τις δυνατότητες

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στην ακρίβεια και στην περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ και στη Σία Κοσιώνη.

«Ήταν μία δύσκολη απόφαση, γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και να αντέξουν οι επιχειρήσεις. Εμείς εξαντλήσαμε τις δυνατότητες από πλευράς αντοχών της οικονομίας. Η αύξηση υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συνολικά από το 2019, η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι 11-12 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Χατζηδάκης.

«Μειώσαμε 4,6 μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων από το 2019 και θα μειώσουμε περαιτέρω από 1η Ιανουαρίου 2025», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, τόνισε: «Όλοι συμφωνούν σε όλη την Ευρώπη, ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Στην Ελλάδα επιμένει ο πληθωρισμός. Ωστόσο, η κατάσταση αποκλιμακώνεται, ακόμη και στο ρεύμα».

Δείτε τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών στον ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.