Σημαντικά μειωμένες χρεώσεις που ξεκινούν από τα 8,1 σεντς ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσαν οι προμηθευτές ρεύματος για τα "πράσινα" τιμολόγια του Μαρτίου.

Οι μειώσεις είναι απόρροια της υποχώρησης των διεθνών τιμών και των τιμών που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο ενέργειας αλλά και του ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε μεταξύ των εταιρειών σε συνέχεια της θέσπισης του ειδικού (πράσινου) και των λοιπών κατηγοριών τιμολογίων. Ενδεικτικά η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Φεβρουάριο ήταν 73,61 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 93,92 ευρώ τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα οι τιμές για το Μάρτιο όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής διαμορφώνονται ως εξής:

-ΕΛΙΝΟΙΛ 8.,182 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Elpedison 9,898 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και 10,76 σεντς ανά κιλοβατώρα για τις υπόλοιπες.

-Solar Energy 10,27 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Ήρων 10,304 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Volton 10,306 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Ζενίθ 10,467 σεντς ανά κιλοβατώρα.

- Protergia 10,776 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-ΔΕΗ 10,826 σεντς ανά κιλοβατώρα έως 500 κιλοβατώρες και 11,907 οι επόμενες.

-Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 11,165 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-We Energy 11,23 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-NRG 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Volterra 11,5 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια ανακοινώνονται την 1η κάθε μήνα και οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν προμηθευτή ή τιμολόγιο χωρίς πέναλτυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

