Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο

Περαιτέρω μείωση στο "πράσινο" τιμολόγιο για το Μάρτιο, στα 10,8 σεντς ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ.
Ειδικότερα, οι νέες χρεώσεις είναι:
-Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 10,827 σεντς ανά κιλοβατώρα.
-Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 11,907 σεντς ανά κιλοβατώρα.
-Νυχτερινό τιμολόγιο: 8,037 σεντς ανά κιλοβατώρα.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο το αντίστοιχο τιμολόγιο ήταν 13,635 σεντς. Συνεπώς η μείωση σωρευτικά κατά το πρώτο δίμηνο του ετους υπερβαίνει το 20 %.
Οι μειώσεις οφείλονται κυρίως στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που αντανακλάται στις τιμές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Αναμένεται από το σύνολο των προμηθευτών η ανακοίνωση των τιμολογίων του Μαρτίου τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.