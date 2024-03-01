Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο

Περαιτέρω μείωση στο "πράσινο" τιμολόγιο για το Μάρτιο, στα 10,8 σεντς ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, οι νέες χρεώσεις είναι:

-Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 10,827 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 11,907 σεντς ανά κιλοβατώρα.

-Νυχτερινό τιμολόγιο: 8,037 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο το αντίστοιχο τιμολόγιο ήταν 13,635 σεντς. Συνεπώς η μείωση σωρευτικά κατά το πρώτο δίμηνο του ετους υπερβαίνει το 20 %.

Οι μειώσεις οφείλονται κυρίως στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που αντανακλάται στις τιμές στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Αναμένεται από το σύνολο των προμηθευτών η ανακοίνωση των τιμολογίων του Μαρτίου τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

