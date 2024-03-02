Κλείνουν ένα μετά το άλλο τα παράθυρα φοροδιαφυγής, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται πιο εύκολη η ζωή για τους συνεπείς φορολογούμενους, μέσα από τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS μπορεί να έλαβε μία μικρή παράταση, απόρροια της ελληνικής νοοτροπίας … τα αφήνουμε όλα για την τελευταία στιγμή αλλά σε καμία περίπτωση δεν ματαιώνεται ένα έργο που μπορεί να αλλάξει πολλά στην ελληνική οικονομία, κόβοντας ένα σημαντικό «κεφάλι» από την Λερναία Ύδρα της φοροδιαφυγής.

Όμως άλλες δύο κομβικής σημασίας παρεμβάσεις αλλάζουν τα δεδομένα στις σχέσεις φορολογούμενου και Εφορίας. Η πρώτη αφορά τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και η δεύτερη την αυτόματη υποβολή δηλώσεως για μισθωτούς ή συνταξιούχους, εφόσον οι ίδιοι το θελήσουν. Μάλιστα από την επόμενη χρονιά οι 8,5 εκατ. φορολογούμενοι θα λαμβάνουν εκκαθαριστικό από την Εφορία, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή στην περίπτωση που υπάρχει κάποια μεταβολή που δεν έχει έρθει εις γνώση της Εφορίας, τότε και μόνο τότε, μπορεί να ασχοληθούν με την φορολογική τους δήλωση.

Τα πάντα θα είναι προσυμπληρωμένα όχι μόνο στο βασικό έντυπο της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1) αλλά και στο έντυπο Ε3 για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.

Βέβαια μέχρι να φτάσουμε στο 2025, μεσολαβεί η φετινή περίοδος, όπου πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι (μισθωτοί και συνταξιούχοι), εφόσον το επιθυμούν, η δήλωσή τους θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ … αυτόματα. Μοναδική προϋπόθεση είναι να μην κάνουν απολύτως τίποτε. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα, στην αντίθετη περίπτωση, να αποστείλουν χειροκίνητα την φορολογική τους δήλωση, είτε αλλάζοντας κάποια στοιχεία ή αφήνοντάς τα ως έχει.

Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση λαμβάνει στοιχεία σήμερα που αφορούν τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τόκους καταθέσεων, φόρους που έχουν παρακρατηθεί, τα στοιχεία για κατοικίες και οχήματα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, δάνεια και πιστωτικές κάρτες, στοιχεία καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φορολογική διοίκηση από εφέτος προχωρά και στο κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ (εσόδων και εξόδων). Στην ΑΑΔΕ θα υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για την πλήρη αυτοματοποίηση του εντύπου Ε3 για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα MyDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) έχουν συμβάλει στην αυτοματοποίηση των δηλώσεων καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Μέσα από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία τείνει να γίνει υποχρεωτική από το επόμενο έτος, η Εφορία θα έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάζοντας ένα τέλος στη γραφειοκρατία.

Βέβαια το μεγάλο και εμβληματικό έργο δεν είναι άλλο από την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε παράταση 1 συν 1 μήνα για την υποχρέωση των επιχειρήσεων να εμφανιστούν έτοιμες σε αυτή τους, την συμβατική υποχρέωση.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, ενώ οι διασυνδέσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τα προγραμματισμένα ραντεβού τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανέρχονται στις 20.000.

Οι νέες προθεσμίες

Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δίνεται παράταση 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

* για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

* για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.