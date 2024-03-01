Πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων κατά της ακρίβειας και τόσο η αγορά, όσο και οι καταναλωτές, βρίσκονται στη φάση της αμοιβαίας προσαρμογής και των διαπιστώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, σχεδόν 3.900 κωδικοί προϊόντων θα παρουσιάσουν μείωση στην τιμή και θα είναι πιο προσιτά στους καταναλωτές, οι οποίοι ωστόσο, κρατούν... μικρό καλάθι, καθώς έχουν υποστεί μεγάλη απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματός τους από τις διαδοχικές «εκρήξεις» ακρίβειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι μειώσεις στους τιμοκαταλόγους ξεκινούν από 5% και φτάνουν έως και το 42% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι περισσότεροι καταναλωτές έσπευσαν την Παρασκευή στα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν πέσει όντως οι τιμές και σε τι ποσοστό.

Ο ΣΚΑΪ μίλησε με πολίτες και η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι καταναλωτές αναζήτησαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις μειωμένες τιμές τις οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση. «Σε κάποια είδα μία μικρή μείωση είναι η αλήθεια... για να δούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας πολίτης.

Οι συγκρίσεις τιμών χθες και σήμερα δείχνουν πως σε αρκετά προϊόντα οι τιμές είναι χαμηλότερες. Σε ένα επώνυμο αφρολουτρο που το έβρισκαν οι καταναλωτές στα 5,38 ευρώ, από την Παρασκευή το βρίσκουν 20% πιο οικονομικά, δηλαδή 4,32 ευρώ. Κρεμοσάπουνο από 3,60 ευρώ, μειώθηκε στα 3,10 ευρώ, δηλαδή -14%, εν'ω απορρυπαντικό 42 μεζουρων 1+1 από 13,98 έπεσε στα 12,67.

Οι πρώτες μειώσεις στα ράφια

Επώνυμο Αφρόλουτρο

Τιμή Φεβρουαρίου 5,38

Τιμή Μαρτίου 4,32

-20%

Κρεμοσάπουνο

Τιμή Φεβρουαρίου 3,60

Τιμή Μαρτίου 3,10

-14%

Απορρυπαντικό 42 μεζ 1+1

Τιμή Φεβρουαρίου 13,98

Τιμή Μαρτίου 12,67

-9%

Πάνες βρεφικές Νο1

Τιμή Φεβρουαρίου 13,90

Τιμή Μαρτίου 12,20

-12%

Βρεφικό γάλα σε σκόνη 0-6 μηνών

Τιμή Φεβρουαρίου 26.3

Τιμή Μαρτίου 22.4

-15%

Οι καταναλωτές παντως είναι επιφυλακτικοί και υποστηρίζουν ότι ακόμα και αυτές οι μειώσεις, δεν αρκούν...

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, σύμφωνα με τη Eurostat στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο παρέμεινε αμετάβλητος το 3,2%, ενώ μειώθηκε στον ευρωζώνη από 2,8 σε 2,6%.



