Tέλος χρόνου για την διόρθωση του Ε9

Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται και σήμερα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν το Ε9 τους προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με ανεπιθύμητες ...παρενέργειες στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που άλλαξε η περιουσιακή τους κατάσταση καθώς μέσα στο 2023 αγόρασαν, πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ακίνητα αλλά και όσους θέλουν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Ανάλογα με το είδος της παράλειψης ή του λάθους, ο φορολογούμενος η αύξηση στον ΕΝΦΙΑ μπορεί να ξεκινήσει από 20% και να κλιμακωθεί στο 90%.

Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με την αναγραφή των βοηθητικών χώρων(αποθήκες, πάρκινγκ κτλ.) , οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 90% και πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Αν το ακίνητο είναι κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο πρέπει να δηλωθεί ενώ αν ένα κτίσμα εντός αγροκτήματος δεν δηλωθεί ως βοηθητικό , τότε ο φόρος του πενταπλασιάζεται! Τα ημιτελή κτίσματα έχουν έκπτωση 60%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εμπράγματα δικαιώματα καθώς άλλη βαρύτητα έχει η πλήρης κυριότητα κι άλλη η ψιλή κυριότητα ή η επικαρπία. Επιπλέον αν δεν αναγραφεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το σύστημα θεωρεί αυτομάτως ότι το ακίνητο ανήκει ολόκληρο σε αυτόν που συμπληρώνει το Ε9.

Αν δεν συμπληρωθεί ο όροφος ενός διαμερίσματος, το σύστημα "αυτοβούλως" το "ανεβάζει" στον τελευταίο. Σωστά πρέπει να συμπληρωθούν η ηλικία, η επιφάνεια και η απόσταση του ακινήτου από τη θάλασσα , ειδάλλως ο λογαριασμός "φουσκώνει κι άλλο".

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί επίσης είναι ότι από το έτος 2013 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα των οποίων ο ιδιοκτήτης έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Από το έτος 2014 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων όπως ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου ή το ΑΦΜ του συμβολαιογράφου.

Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο taxisenet και στη συνέχεια στην εφαρμογή Ε9 περιουσιολόγιο. Εκεί επιλέγει το έτος για το οποίο θέλει να κάνει διόρθωση κι από τις διαθέσιμες ενέργειες τη δημιουργία δήλωσης Ε9.

Μετά τη διόρθωση των λαθών, εφόσον ο νέος φόρος είναι μειωμένος έως και 300€ , τότε αυτόματα εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό.

Σε διαφορετική περίπτωση ο φορολογούμενος καλείται στην οικεία ΔΟΥ για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την μείωση του φόρου.

Τα σημειώματα του φετινού ΕΝΦΙΑ θα έρθουν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και συγκεκριμένα αναμένεται να αναρτηθούν το αργότερο έως τις 15 Απριλίου.

Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τις 30 Απριλίου και έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2025.

