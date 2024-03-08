ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό.

Ευφορία προκάλεσαν δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ σε επιτροπή της Γερουσίας ότι «δεν απέχει πολύ» η στιγμή που η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα είναι βέβαιη ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί προς τον στόχο του 2%, εξέλιξη που θα επέτρεπε τη μείωση των επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 130,30 μονάδων (+0,34%), στις 38.791,35 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 241,83 μονάδων (+1,51%), στις 16.273,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,60 μονάδων (+1,03%), στις 5.157,36 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.