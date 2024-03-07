Τα μηνύματα από τη μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες είναι θετικά, αλλά όχι ακόμα επαρκή για να προχωρήσουμε σε μείωση επιτοκίων, ξεκαθάρισε την Πέμπτη η Κριστίν Λαγκάρντ.



Δείχνοντας προς τον Ιούνιο σημείωσε πως θα έχουμε λίγα στοιχεία τον Απρίλιο, άλλα περισσότερα τον Ιούνιο. Η απόφαση για αμετάβλητα επιτόκια σήμερα ήταν σύμφωνα με την Λαγκάρντ ομόφωνη.

We’ve just taken our latest monetary policy decisions, determining what’s needed to return inflation to our 2% target in a timely manner.



Tune in to #TheECBPodcast to hear President Christine @Lagarde present the decisions in our press conference https://t.co/RjvvmOzvIz March 7, 2024

Σε κάθε περίπτωση, η πρόεδρος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα περιμένει μέχρι να πέσει ο πληθωρισμός στο 2% για να μειώσει τα επιτόκια.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι το ΔΣ δεν συζήτησε για μειώσεις επιτοκίων στη σημερινή συνεδρίαση. Έχει σημασία να έχουμε περισσότερα οικονομικά στοιχεία τον Ιούνιο, επανέλαβε.

Αμετάβλητα διατήρησε νωρίτερα, όπως αναμενόταν, τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ωστόσο, παρόλο που όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, οι νέες προβλέψεις που δημοσιοποίησε εκτιμάται ότι την «φέρνουν ένα βήμα» πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων.

ECB staff macroeconomic projections for the euro area (March 2024) https://t.co/kolwfMRkI1 https://t.co/dnsjYHAvDI — European Central Bank (@ecb) March 7, 2024

Και τούτο διότι σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει φέτος στο 2,3% έναντι 2,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιανουαρίου, και στο 2% (από 2,1%) το 2025. Για το 2026 η εκτίμηση παραμένει αμετάβλητη στο 1,9%.

Αν και οι περισσότερες μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού έχουν υποχωρήσει περαιτέρω, οι πιέσεις στις εγχώριες τιμές παραμένουν υψηλές, εν μέρει λόγω της ισχυρής αύξησης των μισθών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι περιοριστικές και οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού, αναφέρει η ΕΚΤ.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης η ΕΚΤ κατέβασε τον πήχη για φέτος προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% (από 0,8%) διατηρώντας αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,5% το 2025 και το 2026.

