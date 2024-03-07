Χρηματιστήριο: Πτώση 0,53% και κλείσιμο με «έκρηξη» τζίρου στα 1,34 δισ. ευρώ

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε χαμηλότερη τιμή στις 1.420,03 μονάδες (-0,91%).

Στα 1,34 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος, εκ των οποίων τα 1,08 δισ. ευρώ αφορούν πακέτα της Πειραιώς που μεταβιβάζονται μετά το placement του 27% των μετοχών της τράπεζας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,11%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,84%), του ΟΠΑΠ (+2,03%), της Aegean Airlines (+1,10%)και της ΔΕΗ (+0,85%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,70%), της Alpha Bank (-3,56%), Eurobank (-2,14%), του ΟΛΠ (-1,93%), της Elvalhalcor (-1,90%) και της Viohalco (-1,85%).

Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 1,54%, στα 4,10 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 302.600.039 και 10.742.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 1,21 δισ. ευρώ και η Εθνική με 23,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 59 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) +9,64% και Q&R +9,41%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -4,88% και Ακρίτας -3,88%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +3,11%

ALPHA BANK: 1,7195 -3,56%

AEGEAN AIRLINES: 12,8400 +1,10%

VIOHALCO: 5,8500 -1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,2200 +2,84%

ΔΕΗ: 11,8600 +0,85%

COCA COLA HBC:28,8700 -0,28%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6550 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,1100 -0,37%

ELVALHALCOR: 2,0600 -1,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0300 -3,70%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 -0,35%

EUROBANK: 1,8960 -2,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0000 -1,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8500 -0,15%

MOTOR OIL: 27,5000 +0,36%

JUMBO: 26,4000 -1,05%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2800 +0,78%

ΟΛΠ:25,4000 -1,93%

ΟΠΑΠ: 17,1000 +2,03%

ΟΤΕ: 13,5700 +0,97%

AUTOHELLAS:13,4400 -1,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1000 -1,54%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4500 -1,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0400 -0,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

