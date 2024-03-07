Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Πτώση 0,53% και κλείσιμο με «έκρηξη» τζίρου στα 1,34 δισ. ευρώ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%.

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,44 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε χαμηλότερη τιμή στις 1.420,03 μονάδες (-0,91%).

Στα 1,34 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος, εκ των οποίων τα 1,08 δισ. ευρώ αφορούν πακέτα της Πειραιώς που μεταβιβάζονται μετά το placement του 27% των μετοχών της τράπεζας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,11%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,84%), του ΟΠΑΠ (+2,03%), της Aegean Airlines (+1,10%)και της ΔΕΗ (+0,85%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,70%), της Alpha Bank (-3,56%), Eurobank (-2,14%), του ΟΛΠ (-1,93%), της Elvalhalcor (-1,90%) και της Viohalco (-1,85%).

Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε με απώλειες 1,54%, στα 4,10 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 302.600.039 και 10.742.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 1,21 δισ. ευρώ και η Εθνική με 23,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 59 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) +9,64% και Q&R +9,41%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -4,88% και Ακρίτας -3,88%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +3,11%

ALPHA BANK: 1,7195 -3,56%

AEGEAN AIRLINES: 12,8400 +1,10%

VIOHALCO: 5,8500 -1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 15,2200 +2,84%

ΔΕΗ: 11,8600 +0,85%

COCA COLA HBC:28,8700 -0,28%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6550 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,1100 -0,37%

ELVALHALCOR: 2,0600 -1,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0300 -3,70%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 -0,35%

EUROBANK: 1,8960 -2,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0000 -1,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8500 -0,15%

MOTOR OIL: 27,5000 +0,36%

JUMBO: 26,4000 -1,05%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2800 +0,78%

ΟΛΠ:25,4000 -1,93%

ΟΠΑΠ: 17,1000 +2,03%

ΟΤΕ: 13,5700 +0,97%

AUTOHELLAS:13,4400 -1,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1000 -1,54%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,4500 -1,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,0400 -0,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

χρηματιστήριο τζίρος κλείσιμο
