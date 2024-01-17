Του Χρυσόστομου Τσούφη

Και εγένετο η επιτροπή σοφών για τα τεκμήρια. Μετά από εντολή του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής Μαρία Ψύλλα, υπέγραψε τη σύσταση της εξαμελούς επιτροπής με επικεφαλής την ίδια.

Στόχος της επιτροπής – η οποία θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της αλλά και έκτακτα εφόσον ανακύπτουν επείγοντα ζητήματα – είναι να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα των τεκμηρίων στο φορολογικό σύστημα, να αναδείξει τις αδυναμίες και να καταθέσει προτάσεις ώστε να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση τους κατά 30% από το 2025.

Με δεδομένο ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε περιορίζει σημαντικά την ενεργοποίηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους - συγκεκριμένα από τα 741εκατ€ υπολογίζονται στα 135εκατ€ - η επιτροπή θα δώσει έμφαση στην επιβάρυνση που δέχονται μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Όπως εξηγούσε στο skai.gr αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ, ο περιορισμός των τεκμηρίων κατά 30% δεν σημαίνει και ισόποση οριζόντια μείωση τους. Αλλιώς δεν θα χρειαζόμασταν την επιτροπή τόνιζε χαρακτηριστικά. Αντίθετα θα εξεταστούν οι στρεβλώσεις και οι αδικίες του συστήματος αυτού φορολόγησης.

Αδικίες που είναι πολλές και όλα αυτά τα χρόνια συσσωρεύονταν αφού όπως τα τεκμήρια εφαρμόζονται με τις σημερινές τους τιμές αδιαλείπτως από το 2010 χωρίς καμιά αναπροσαρμογή. 14 αποτελούν μια αιωνιότητα πόσο μάλλον όταν έχουν προηγηθεί 3 μνημόνια.

Κατά καιρούς από τους διάφορους φορείς έχουν φτάσει στα γραφεία του ΥΠΟΙΚ προτάσεις όπως επίσης και έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο.

Ενδεικτικά, το τεκμήριο για την κύρια κατοικία ξεκινά από τα 40€/τ.μ. για επιφάνειες έως 80τ.μ. και φτάνει τα 400€/τ.μ. για επιφάνειες άνω των 300τ.μ. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη αν είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Ο υπολογισμός του τεκμηρίου για τις εξοχικές κατοικίες γίνεται με βάση τους 12 μήνες ενώ είναι σαφές πως η χρήση του είναι για μικρότερο διάστημα.

Για τα αυτοκίνητα το τεκμήριο αυξάνεται ανάλογα με τον κυβισμό και την παλαιότητα. Δεν εξετάζεται η χρήση του παρά μόνο οι μήνες κατοχής. Πόσο δίκαιο διερωτώνται άνθρωποι της αγοράς ένα Ι.Χ. αξίας 10.000€ να έχει χρέωση χρήσης 5.000€ ή πόσο δίκιο είναι να αναπνέεις και να χρεώνεσαι με 3.000€ ( εννοώντας προφανώς το τεκμήριο διαβίωσης για τον άγαμο). Παρελθόν θα πρέπει να αποτελέσουν και κάποιες εξόφθαλμες περιπτώσεις στις οποίες στη φάκα των τεκμηρίων πιάνονται φοιτητές.

Είναι βέβαιο ότι οι «σοφοί» θα εντοπίσουν κι άλλες.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο 1 στους 4 φορολογούμενους δεν φορολογείται με το πραγματικό του εισόδημα αλλά το τεκμαρτό. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία «θύματα» των τεκμηρίων πέφτουν μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι ΔΕΝ αποτελούν την προφανή απάντηση στο ερώτημα «Ποιος φοροδιαφεύγει».

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδειξαν ότι 1,750.000 περίπου φορολογούμενοι πλήρωσαν φόρο με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως ακίνητα , αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη αναψυχής και όχι ό,τι μπήκε πραγματικά στην τσέπη τους. Έτσι αντί για 3,1δισ€ που δήλωσαν , φορολογήθηκαν για τα τριπλάσια.

Από αυτούς , 1,1εκατ φορολογούμενοι ή αλλιώς 2/3 ήταν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Μόλις 100.000 ήταν οι αγρότες κα περίπου 146.000 οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος την εμφάνισαν οι εισοδηματίες. Δήλωσαν μόλις 205εκατ€, φορολογήθηκαν σχεδόν για τα δεκαπλάσια , 2,1δισ€.

