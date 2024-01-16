Χρηματιστήριο: Απώλειες 1,55% την Τρίτη - Στις 1.332,47 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.330 μονάδων, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών. Η αγορά διόρθωσε μετά από οκτώ συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,01%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.332,47 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,55%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.332,23 μονάδες (-1,57%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 87,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.905.690 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+0,91%), της Lamda (+0,70%) και της Viohalco (+0,64%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,90%), της Ελλάκτωρ (-3,72%), της Εθνικής (-2,72%), της Τιτάν (-2,26%) και της Alpha Bank (-2,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.562.577 και 4.016.287 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,92 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 23 μετοχές, 83 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +5,26% και Foodlink +5,19%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -8,43% και Minerva -5,88%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,6500 -2,26%

ALPHA BANK: 1,5630 -2,22%

AEGEAN AIRLINES: 11,3800 -2,07%

VIOHALCO: 6,2800 +0,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,0000 -1,27%

ΔΕΗ: 12,1100 -1,94%

COCA COLA HBC: 27,3300 -0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4600 -3,72%

ΕΛΠΕ: 7,0800 -1,26%

ELVALHALCOR: 2,1900 -1,35%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8000 -2,72%

ΕΥΔΑΠ: 6,0300 -0,82%

EUROBANK: 1,7185 -0,55%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5500 +0,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 +0,70%

MOTOR OIL: 24,2800 -1,30%

JUMBO: 24,7200 -1,67%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,8800 -1,35%

ΟΛΠ: 24,4000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,7100 -0,88%

ΟΤΕ: 12,9800 -1,67%

AUTOHELLAS: 13,4000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3000 -3,90%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7500 -1,02%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,7300 -1,75%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

