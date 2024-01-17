Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τριμήνου των επενδυτικών τραπεζών Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 231,86 μονάδων (–0,62%), στις 37.361,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 28,41 μονάδων (–0,19%), στις 14.944,35 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 17,85 μονάδων (–0,37%), στις 4.765,98 μονάδες.

