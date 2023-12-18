Θεοχάρης: Παράταση ολίγων ημερών για τα τέλη κυκλοφορίας

Για τα τέλη κυκλοφορίας, για τον φορολογικό συντελεστή στο 15% στις πολυεθνικές αλλά και για την μείωση των τεκμηρίων μέσα στο 2024 μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας o υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Φορολογικός συντελεστής 15% στις πολυεθνικές από τον Γενάρη»

«Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η χώρα μας όμως, ήταν πάρα πολύ ενεργή το προηγούμενο διάστημα στις διαβουλεύσεις που έγιναν στον ΟΟΣΑ (…) Εδώ λοιπόν έγινε μια μεγάλη συντονισμένη προσπάθεια. Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ ενωθήκαμε μαζί και επήλθε μια συμφωνία στο επίπεδο του ΟΟΣΑ με δυο πυλώνες. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός ο οποίος έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες και μπορεί να υιοθετηθεί από τη χώρα μας. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, μεταγράφηκε ως μια ευρωπαϊκή οδηγία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό» δήλωσε αρχικά στον δημοσιογράφο.

«Μειώνονται τα τεκμήρια μέσα στο 2024»

Ερωτηθείς εν συνεχεία για το ζήτημα των τεκμηρίων υπογραμμίζει το εξής «όσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία είναι σημαντικά, αυτά θα τα επανεξετάσουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός τους, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις είτε να είναι πολύ χαλαρά και να μην λαμβάνουν υπόψη τους κάποια δεδομένα είτε σε άλλες περιπτώσεις να είναι πάρα πολύ αυστηρά και να μην έχουν αποτέλεσμα (…). Δεν υπάρχει προγραμματισμός για τον εξορθολογισμό των τεκμηρίων. Έχουμε όμως, μια επιτροπή η οποία πρέπει να συντάξει ένα πόρισμα αλλά αυτό θα πάρει κάποιους μήνες, δυο τρεις και από κει και πέρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια εισήγηση για να μπορούμε να πάμε εντός του 24».

Παράταση στα τέλη κυκλοφορία

Τελειώνοντας, σχετικά με το τρέχoν ζήτημα των τελών κυκλοφορίας σημειώνει «θα σας παραπέμψω σε μια διάταξη που θα κατατεθεί ενδεχομένως και σήμερα και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Ο σκοπός μας είναι να μην έχουμε συνεχείς παρατάσεις και να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση να είναι πάγιο, ώστε να μη χρειάζονται παρατάσεις. Παρ’ όλα αυτά, ενδεχομένως-γιατί φέρνουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία-για κάποιες μέρες να έχουμε και μια παράταση στη διαδικασία».

