ΔΕΣΦΑ: Μείώθηκε η ατανάλωση φυσικού αερίου το 2023

Μειωμένη κατά 21,56% σε σχέση με το 2022 ήταν η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το 2023 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για την περασμένη χρονιά.

Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας αποτέλεσε και πάλι την κύρια πύλη εισαγωγής φυσικού αερίουστη χώρα κατά το συγκεκριμένο διάστημα, ακολουθούμενος από το σημείο εισόδου του Σιδηροκάστρου, του οποίου οι ροές μειώθηκαν κατά 20,82% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η συνολική ζήτηση (εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές) φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 21,56%, φθάνοντας τις 67,60 Τεραβατώρες (TWh) από 86,18 TWh το 2022. Μείωση σε ποσοστό 10,13% καταγράφηκε στην εγχώρια κατανάλωση από 56,65 Τεραβατώρες (TWh) στις 50,91 TWh, ενώ κατά 43,48% μειώθηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από 29,53 Τεραβατώρες (TWh) σε 16,69 TWh.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 67,71 TWh, καταγράφοντας μείωση κατά 21,41% σε σύγκριση με τις 86,16 TWh το 2022. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν στη χώρα από τον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, που κάλυψε ποσοστό 43,55% των εισαγωγών.

Ειδικότερα, εκφορτώθηκαν περίπου 28,52 TWh LNG από 41 δεξαμενόπλοια από 7 χώρες. Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας (10,75 TWh) με ποσοστό 37,69%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εισαγωγές από τη Ρωσία (8,38 TWh), ενώ ακολούθησαν η Αίγυπτος (3,5 TWh), η Αλγερία (3,47 TWh), η Νορβηγία (0,97 TWh), η Νιγηρία (0,94 TWh) και η Ισπανία (0,51 TWh).

Ως προς τη συμβολή των υπολοίπων σημείων εισόδου, το σημείο εισόδου του Σιδηροκάστρου κάλυψε ποσοστό 34,6% των εισαγωγών (23,43 TWh), ενώ ακολούθησε το σημείο εισόδου στη Νέα Μεσημβρία, το οποίο, μέσω του αγωγού TAP, κάλυψε το 18,44% των εισαγωγών (12,49 TWh). Τέλος, οι Κήποι Έβρου κάλυψαν το 3,39% των εισαγωγών (2,3 TWh).

Όσον αφορά τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας κατανάλωσης (67,84%) αντιστοιχεί στην κατανάλωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι οικιακοί καταναλωτές και οι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις με ποσοστό 21,98%. Τέλος, οι εγχώριες βιομηχανίες και οι σταθμοί CNG, που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, αύξησαν κατά 84,34% τη χρήση φυσικού αερίου συγκριτικά με πέρσι, καλύπτοντας το 10,17% της εγχώριας κατανάλωσης για το 2023.

«Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας του φυσικού αερίου και στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιοχής», τονίζει ο Διαχειριστής. «Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το ρυθμιζόμενο καθεστώς πρόσβασης τρίτων, βάσει του οποίου ο ΔΕΣΦΑ παρέχει πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, προάγει τον ανταγωνισμό των προμηθευτών φυσικού αερίου προς όφελος του τελικού καταναλωτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

