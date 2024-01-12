Συνάντηση με την πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Claudia Buch και τον πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix, οι οποίοι πραγματοποιούν διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, είχε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Η ζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση και τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για την στήριξη της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα και την ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός αυτού. Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει στο δρόμο της οικονομικής αξιοπιστίας και των μεταρρυθμίσεων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά, τόσο εντός όσο και εκτός χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από πλευράς υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση και ο προέδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρού, ενώ από πλευράς της Τραπέζης της Ελλάδος η υποδιοικήτρια, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο γενικός διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης Ιωάννης Τσικριπής και ο διευθυντής Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος.

Πηγή: skai.gr

