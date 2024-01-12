Σοκ έχει προκαλέσει στην τουρκική κοινή γνώμη η υποτίμηση της λίρας όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι ενδεικτικό ότι το δολάριο έφθασε στις 30 λίρες, όταν το 2019 δεν ξεπερνούσε τις πέντε… «Γινόμαστε φτωχότεροι με την υποτίμηση της λίρας» σχολιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Πολλοί Τούρκοι θυμούνται τώρα τι δήλωνε πριν μερικά χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κατά την άποψή τους του δολάριο θα φτάσει τις 10λίρες και ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 30%. Τι έγινε από όλα αυτά; Tίποτα» πανηγύριζε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2019.

«Κάποιοι έλεγαν πως το δολάριο θα φτάσει στις 15 λίρες, και επιχείρησαν να το αγοράσουν με 5 λίρες... δεν συνέβη αυτό» σχολίαζε το 2019 και ο γαμπρός του Ερντογάν, τότε υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ.

Από πλευράς του, ρεπόρτερ του FOX TV τόνισε: «αυτό είναι ένα ρεκόρ. Το δολάριο ξεπέρασε τις 30 λίρες Για πρώτη φορά στα ανταλλακτήρια βλέπουμε 30,4 λίρες το δολάριο, ενώ το ευρώ έφτασε στις 33,4 λίρες. Mε τις λανθασμένες πολιτικές τους, η ισοτιμία έφτασε σε αυτά τα επίπεδα, και έτσι μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του δημοσίου υπαλλήλου, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του αστυνομικού, του στρατιωτικού. Η ζωή έτσι έγινε ακριβή και όλα σας τα παίρνουν από την τσέπη σας».



Πηγή: skai.gr

