Tesla: Το εργοστάσιο στη Γερμανία αναστέλλει την παραγωγή λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Οι επιθέσεις των Χούθι προκαλούν εφοδιαστικά προβλήματα (και) στο εργοστάσιο της Tesla στη Γερμανία. Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως θα αναστείλει για περίπου δύο εβδομάδες σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της στο ευρωπαϊκό εργοστάσιό της, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Βερολίνο, εξαιτίας έλλειψης εξαρτημάτων λόγω της επιμήκυνσης των δρομολογίων εμπορικών πλοίων που αποδίδεται στις επιθέσεις των ανταρτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επιμήκυνση «δημιούργησε κενό στις αλυσίδες εφοδιασμού», εξήγησε η Tesla σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η παραγωγή αυτοκινήτων θα ανασταλεί, με εξαίρεση κάποιους «επιμέρους τομείς», στο «Gigafactory» νοτιοανατολικά της γερμανικής πρωτεύουσας από την 29η Ιανουαρίου ως την 11η Φεβρουαρίου, διευκρίνισε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. «Από τη 12η Φεβρουαρίου, η παραγωγή θα ξαναρχίσει στο σύνολό της», διαβεβαίωσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

