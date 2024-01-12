Οι τιμές της ενέργειας και του χρυσού σημείωσαν άνοδο στις αρχές της Παρασκευής μετά τις κοινές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε στρατιωτικούς στόχους που συνδέονται με την ομάδα ανταρτών Χούτι της Υεμένης.



Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα πλήγματα ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

(05:30πμ ώρα Ελλάδας) οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ για παράδοση Μαρτίου είχαν αυξηθεί κατά 2,4%, ή 2,10 δολάρια, στα 79,80 δολάρια το βαρέλι. Η ένταση στην Υεμένη οδήγησε επίσης σε άνοδο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού κατά 0,45%, ή 8,60 δολάρια, στα 2.037 δολάρια ανά ουγγιά.Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μια κρίσιμη πλωτή οδός για το διεθνές εμπόριο, ιδιαίτερα για τις αποστολές πετρελαίου και καυσίμων, που συνδέει τη Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο με τον Κόλπο του Άντεν μέσω του στενού Μπαμπ αλ Μαντέμπ τονίζει το Anadolu. Η Διώρυγα του Σουέζ επιτρέπει στα πλοία που έρχονται από και προς την Ευρώπη να διέρχονται προς την Ασία χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσουν την πολύ μεγαλύτερη και δαπανηρότερη διαδρομή γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής.Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει 27 επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τις 19 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ο αμερικανικός στρατός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.