Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0839 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,0650 γεν, στο 0,8577 με τη στερλίνα και στο 0,9789 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,3820 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση κατά 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,2634 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.