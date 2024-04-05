«Πέταξε» η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τον Μάρτιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023, με τους επιβάτες να ανέρχονται σε 2 εκατ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2023 κατά 12,6% και 23,5% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 5,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 16,5%. Η επιβατική κίνηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 10,3% και 19,4% αντίστοιχα.

46.334 πτήσεις στο τρίμηνο

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 46.334, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 6,5% και 17,5% σε σχέση με το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.