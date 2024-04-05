ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 34% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο

Ενίσχυση κατά 34% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Φεβρουάριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς καταγράφηκε αύξηση των εισαγωγών και, την ίδια στιγμή, μεγάλη πτώση της αξίας των εξαγωγών.



Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Φεβρουάριο 2024 ανήλθε στο ποσό των 6.997,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.746,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ ή 8,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 407,8 εκατ. ευρώ ή 8,6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.963,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.482,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε μείωση κατά 54,4 εκατ. ευρώ ή 1,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 11,1 εκατ. ή 0,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.033,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.263,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 34% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 443,5 εκατ. ευρώ ή 24,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 418,9 εκατ. ευρώ ή 22,7%).

Το α' δίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 13.584,3 εκατ. ευρώ έναντι 13.737,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 234,1 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 235,6 εκατ. ευρώ ή 2,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 7.970,0 εκατ. ευρώ έναντι 8.996,5 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 307,5 εκατ. ευρώ 5,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 259,2 εκατ. ευρώ ή 4,4%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.614,3 εκατ. ευρώ έναντι 4.741,2 εκατ. ευρώ το α' δίμηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 18,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 541,6 εκατ. ευρώ ή 14,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 494,8 εκατ. ευρώ ή 13,3%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.