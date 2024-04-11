Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αγορά διόρθωσε μετά την άνοδο των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,66%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.416,53 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,27%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.411,31 μονάδες (-0,63%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,56 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.995.503 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+1,05%), του ΟΤΕ (+0,84%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,90%), της Σαράντης (-1,60%), της Quest (-1,44%) και της Ελλάκτωρ (-1,36%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.156.842 και 2.803.362 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,76 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,99 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 56 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου +8,42% και Χαϊδεμένος +7,58%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) -15,17% και Minerva -5,51%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,6340 -0,97%

AEGEAN AIRLINES: 12,5100 -1,03%

VIOHALCO: 5,4000 -0,74%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7000 -0,60%

ΔΕΗ: 12,0200 +0,17%

COCA COLA HBC: 27,7000 -0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5400 -1,36%

ΕΛΠΕ: 8,2900 -1,07%

ELVALHALCOR: 1,9060 -0,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4500 -0,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,6000 +0,36%

EUROBANK: 1,8950 +0,26%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4800 -1,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7000 +0,30%

MOTOR OIL: 26,8800 +1,05%

JUMBO: 26,2800 -1,05%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,6200 -0,45%

ΟΛΠ: 25,8500 -1,90%

ΟΠΑΠ: 16,2300 +0,25%

ΟΤΕ: 14,4500 +0,84%

AUTOHELLAS: 13,5200 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9180 -0,31%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1000 -1,60%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,4000 +0,22%

