"Παράθυρο" για μια πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο άφησε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επαναλαμβάνοντας ότι τη συγκεκριμένη περίοδο θα έχουμε αρκετά δεδομένα σχετικά με την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

"Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%" τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. "Δεν ήρθε ακόμη η ώρα του θριάμβου για τη νίκη επί του πληθωρισμού" ξεκαθάρισε.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 4,50%, 4,75% και 4,00% αντίστοιχα, ανακοινώθηκε νωρίτερα.

"Η οικονομία παραμένει αδύναμη" προειδοποίησε η πρόεδρος της ΕΚΤ. Τόνισε πάντως ότι "η ανάκαμψη θα υποστηριχθεί από την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, ενώ οι εξαγωγές θα αυξηθούν τα επόμενα τρίμηνα. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο τομέας των υπηρεσιών εμφανίζεται ανθεκτικός οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση και η παραγωγή εξακολουθεί να είναι υποτονική, ειδικά σε τομείς έντασης ενέργειας.

Όπως ανέφερε ακόμα, οι πιέσεις στις τιμές μειώνονται σταδιακά. ‘’Ο πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τους επόμενους μήνες’’ σημείωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

‘’Ο πληθωρισμός θα μειωθεί στη συνέχεια στον στόχο του επόμενου έτους’’ πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μείωση των κινδύνων για την ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά στο 2,4% τον Μάρτιο από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, πλησιάζοντας το στόχο του 2% που έχει τεθεί.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιτοκιακή πολιτικής της Fed η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε ακόμα ότι η ΕΚΤ ασχολείται αποκλειστικά με την οικονομία της ευρωζώνης όταν λαμβάνει τις αποφάσεις της, και παραμένει πιστή στον βασικό της ρόλο που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

President @Lagarde has just presented the Governing Council’s monetary policy statement.



Read the statement https://t.co/aIRMRAKDA7 pic.twitter.com/BpgAQoPpgc — European Central Bank (@ecb) April 11, 2024

Πηγή: skai.gr

