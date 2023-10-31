Στουρνάρας: Να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών θα πρέπει να λάβουν προτεραιότητα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γιαννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα σε συνέδριο στην Αθηνα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, η παραοικονομία στην Ελλάδα εκτιμάται στο 20,9% του ΑΕΠ με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα στα 84 δις ευρώ την ώρα που η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών ήταν κατά περίπου 40 δια ευρώ υψηλότερη. Συνολικά δε το μέσο δηλωθεν εισόδημα είναι χαμηλότερο κατά 25% από τις δαπάνες που πραγματοποίησαν τα νοικοκυριά το 2021 ενώ το 70% των φορολογουμένων με επιχειρηματική δραστηριότητα δηλώνουν λιγότερα από 10.000 ευρώ .

