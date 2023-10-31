Λογαριασμός
Eurostat: Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,9% τον Οκτώβριο - Αποκλιμάκωση στο 2,9% για την ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 4,3% τον Σεπτέμβριο - Ο πληθωρισμος στα τρόφιμα στην ευρώζώνη ανήλθε στο 7,5% - Αναλυτικά στα στοιχεία της Eurostat

Αύξηση στο 3,9% κατέγραψε τον Οκτώβριο έναντι του Σεπτεμβρίου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). 

Σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο του 2022 ο πληθωρισμός στη χώρα μας άγγιζε το 9,5%.

Αναλυτικά στα στοιχεία της Eurostat (αγγλικά)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,6% σε εθνικό επίπεδο.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 4,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο αποκλιμακώθηκε στο 2,9%. Ο πληθωρισμος στα τρόφιμα στην ευρώζώνη ανήλθε στο 7,5%.

Πηγή: skai.gr

TAGS: πληθωρισμός προϊόντα Eurostat
