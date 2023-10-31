Αύξηση στο 3,9% κατέγραψε τον Οκτώβριο έναντι του Σεπτεμβρίου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο του 2022 ο πληθωρισμός στη χώρα μας άγγιζε το 9,5%.

Αναλυτικά στα στοιχεία της Eurostat (αγγλικά)

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,6% σε εθνικό επίπεδο.

Euro area #inflation at 2.9% in October 2023, down from 4.3% in September. Components: food, alcohol & tobacco +7.5%, services +4.6%, other goods +3.5%, energy -11.1% - flash estimate https://t.co/q47wB1bmIu pic.twitter.com/BA5X96dgL9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 31, 2023

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 4,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο αποκλιμακώθηκε στο 2,9%. Ο πληθωρισμος στα τρόφιμα στην ευρώζώνη ανήλθε στο 7,5%.

Πηγή: skai.gr

