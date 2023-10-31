Λογαριασμός
Το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,03%, στα 1,0622 δολάρια

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 1,27% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,9370 γεν.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0622 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,2750 γεν, στο 0,8737 με τη στερλίνα και στο 0,9606 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 1,27% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,9370 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,2156 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

