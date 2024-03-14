Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τον αναθεωρημένο οδηγό του προγράμματος επιδότησης ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Καινοτομώ» δημοσίευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης , καθώς η πρώτη «βερσιόν» που είχε αναρτηθεί σχεδόν ένα χρόνο πριν χρειάστηκε να βελτιωθεί και να αλλάξει σε συγκεκριμένα σημεία για να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και προβλήματα που ανέκυψαν.



Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 300εκατ€ τα οποία ενδεικτικά «σπάνε» στις 4 παρεμβάσεις τις οποίες και θα πρέπει να αφορούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων έρευνας και καινοτομίας:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις - 60εκατ€

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών -180εκατ€

-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – 39εκατ€

-Σφραγίδα Αριστείας 21εκατ€



Βασικός στόχος του προγράμματος όπως αναφέρεται στον οδηγό είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.



Για κάθε παρέμβαση υπάρχει ανώτατος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις – 800.000€

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών -2εκατ€

-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – 2εκατ€

-Σφραγίδα Αριστείας- Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe



Τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να έχουν διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη των 3 ετών με δυνατότητα παράτασης ίση με το 1/3 της αρχικής διάρκειας.



Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης κι από το αν η δράση αφορά την βιομηχανική έρευνα ή την πειραματική ανάπτυξη.

Έτσι στην Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις και Στην Σύμπραξη Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών η επιδότηση κυμαίνεται από 50% -80% για τη βιομηχανική έρευνα και 25%-60% για την πειραματική Ανάπτυξη/

Η Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων έχει επιδότηση 35%-60% και η Σφραγίδα Αριστείας 70%



Για να μπορεί μια επιχείρηση να θεωρηθεί επιλέξιμη θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση και να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την αίτηση χρηματοδότησης. Η έμφαση θα δοθεί στις ΜμΕ και στους ερευνητικούς οργανισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και ξένες, ευρωπαϊκές, επιχειρήσεις επιχειρήσεις με τη δέσμευση να δημιουργήσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα πριν την έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού.



Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε έως 5 αιτήσεις ενώ δεν υπάρχει όριο για τους ερευνητικούς οργανισμούς.



Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνουν:

-Αμοιβές προσωπικού

-Απόσβεση οργάνων και εξοπλισμού

-Απόσβεση κτιρίων και γηπέδων

-Έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές

-Λειτουργικά έξοδα



Τα επενδυτικά προγράμματα πρέπει να αφορούν μια από τις 8 παρακάτω κατηγορίες:

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες



Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει την έναρξη και το τέλος της περιόδου υποβολής των προτάσεων, οι οποίες θα γίνουν μέσα από τον ιστότοπο Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). ). Η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣΚΕ (app.opske.gr/) είναι ήδη ενεργοποιημένη και γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ με χρήση κωδικών taxisnet.

