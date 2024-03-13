Τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών αντιμετωπίζουν πολλοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Πρωτογενής τομεας, τουρισμός και κατασκευές είναι οι χώροι που κυρίως υποφέρουν, με εργοδότες να ανζητούν προσωπικό και να μην βρίσκουν.

Υπάρχουν περίπου 500.000 άνεργοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Την ίδια ώρα όμως, στις 200.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας με τους εργοδότες να ψάχνουν μάταια προσωπικό ακόμα και για χρόνια, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Γιατί συμβαίνει αυτό:

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ωστόσο 3 βασικοί είναι οι εξής:

Τα προηγούμενα χρόνια - περιορίζεται τον τελευταίο καιρό - στον τουρισμό οι συνθήκες δεν ήταν οι ενδεδειγμένες: Τα μεροκάματα ήταν χαμηλά, οι μισθοί κακοί ενώ ήταν άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων τις περισσότερες περιπτώσεις καθώς στοιβάζονταν σε κοντέινερ και δούλευαν 12 - 18 ώρες την ημέρα. Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με τους νέους καθώς δεν πάνε στα χωράφια, ούτε στις κατασκευές να δουλέψουν. Το τρίτο πρόβλημα είναι η ελλειπής διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση.

Το 2023 μία από τις καλύτερες χρονιές για τον τουρισμό έκλεισε με 1 στις 5 θέσεις εργασίες να παραμένουν κενές και ειδικότερα σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις του κέντρου που κατακλύζεται καθημερινά από τουρίστες.

Στις κατασκευές οι δουλειές μένουν πίσω και οι καθυστερήσεις φέρνουν αυξημένα κόστη που περνάνε στον πελάτη.

Τεράστιο το πρόβλημα και στην περιφέρεια. Στην περιοχή της Αγιάς, τα μήλα έμειναν στα δέντρα γιατί δεν υπήρχαν εργατικά χέρια.

Η περιοχή της Αγιάς χρησιμοποιεί ελάχιστους αλβανικής καταγωγής εργάτες για να μαζέψει τα προιόντα. Χρειάζεται 1000 - 1500 εργάτες ανά σεζόν. Εφόσον έρθει εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες λένε ότι θα πέσουν και τα μεροκάματα.

Μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα εύρεσης εργαζομένων, η κυβέρνηση αυξάνει τις μετακλήσεις εργατών από τρίτες χώρες.

Με κοινή υπουργική απόφαση προστίθενται 32.517 μετακλήσεις εργαζομένων ενώ είχαν ήδη εγκριθεί 167.925 μετακλήσεις για τη διετία 2023-24.

Οι περισσότερες μετακλήσεις αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις, με αιχμή του δόρατος την Αθήνα .

Τον Δεκέμβριο τροπολογία της κυβέρνησης άνοιξε το δρόμο για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.