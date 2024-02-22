Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,23%, στα 1,0847 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,0847 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 163,1180 γεν, στο 0,8562 με τη στερλίνα και στο 0,9534 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,3960 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,2667 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

