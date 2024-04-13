Σταμπουλίδης: Πυλώνας της ανάπτυξης της χώρας το ΤΑΙΠΕΔ, συνεισφορά στο 5% του ΑΕΠ

Στο κρίσιμο ζήτημα της προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα επικεντρώθηκε η συζήτηση με θέμα «Greek Turnaround: Charting a Course Towards Sustainable Economic Growth» στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Managing Director της Macquarie, κ. Eric Bjonerud, ο κ. Μάριος Μπρούστας, Managing Director & Head of Greece, Rothschild & Co, η κυρία Αλεξάνδρα Πάλλη, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού, ο κ. Αλέξανδρος Ραγκούσης, Senior Economist, International Finance Corporation, World Bank, France, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και ο κ. Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Saracakis. Τη συζήτηση συντόνισε ο Business Editor του Πρώτου Θέματος, κ. Στέλιος Μορφίδης.

Από την πλευρά του ο κ. Σταμπουλίδης, ανέφερε πως το ΤΑΙΠΕΔ συνεισφέρει στο 5% του ΑΕΠ και λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της ανάπτυξης της χώρας. Υπογράμμισε πως έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων που υλοποιεί. Υπογράμμισε, δε, την συνεισφορά της της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στην ωρίμανση σύνθετων έργων και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων.

Όπως είπε ήδη έχει ωριμάσει έργα 2,5 δισ. ευρώ και αναμένεται το νούμερο αυτό να φτάσει στα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα η Μονάδα θα γίνει αποδέκτης και άλλων δημοσίων συμβάσεων.

«Υπάρχει μεγάλη δυναμική στην Ελλάδα» τόνισε από την πλευρά του ο Managing Director της Macquarie, κ. Bjonerud, αναφερόμενος στις επενδύσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο όμιλος στην χώρα.

Η κυβέρνηση, είπε, υποστηρίζει αυτή τη δυναμική προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη συνοχή, τη σταθερότητα και υποστηρίζουν έμπρακτα το όραμα για το τι θέλει να γίνει η χώρα. «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανάπτυξη στην οικονομία και αξιοπιστία» υπογράμμισε και στάθηκε στις ευκαιρίες που γεννάει η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και οι νέες τεχνολογίες στην ενέργεια ενώ υπογράμμισε τον πλούτο της χώρας σε πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν την μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία.

Αναφερόμενος ειδικά στην πρόσφατη εξαγορά του 50% της θυγατρικής της Enel στην Ελλάδα που μετονομάστηκε σε Principia τόνισε πως ο όμιλος επιλέγει την επένδυση σε επιχειρήσεις που καταγράφουν προοπτικές και μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας. Από την πλευρά του ο Managing Director & Head of Greece, Rothschild & Co, κ. Μπρούστας στάθηκε στην ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών που έχει καταγράψει επιδόσεις ρεκόρ το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024.

Στο πλαίσιο αυτό ειδική αναφορά έκανε στην IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών που αποτέλεσε την μεγαλύτερη IPO από το 2008 στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις, ο κ. Μπρούστας ανέφερε πως τα πλέον υπάρχουν περισσότερα ελληνικά επενδυτικά funds, οι τράπεζες είναι πιο ανοιχτές και πρόθυμες να δώσουν δάνεια με καλούς όρους σε εταιρείες και αυτά είναι πράγματα που βλέπουν οι επενδυτές.

Όπως είπε, «αφήσαμε πίσω την εποχή που οι επενδυτές έλεγαν όχι όταν άκουγαν για την Ελλάδα, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο να απαντάνε ναι». Υπογράμμισε ότι η εστίαση αφορά στην επένδυση και οι υποψήφιοι επενδυτές αναζητούν το τρίπτυχο: φιλοδοξία, σταθερότητα και επιτυχία όταν εξετάζουν πιθανές ευκαιρίες επένδυσης.

Η Αντιπεφερειάρχης Αττικής, κυρία Πάλλη σημείωσε πως η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει κονδύλια 125 εκατ. ευρώ από τα οποία τα οποία τα 65 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε παραγωγικές δράσεις. Όπως είπε, στόχος της περιφέρειας είναι να είναι αυστηρή στην αξιοποίησή τους ενισχύοντας, όμως τις επιχειρήσεις στις προσπάθειες εξωστρέφειας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και στην πράσινη μετάβαση.

Ειδική μνεία έκανε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρήσεων και ενημέρωση για πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κονδύλια. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι η Περιφέρεια τρέχει ένα στρατηγικό σχέδιο πενταετίας σε στενή σχέση με τα επιμελητήρια, τους φορείς και το τραπεζικό σύστημα. Τέλος, πρόσθεσε ότι στις 19 Απριλίου θα υπάρξει διαβούλευση για τη βιωσιμότητα των ΜμΕ ενώ υπογράμμισε την ανάγκη σταθερότητας, ύπαρξης ενός απλοποιημένου ρυθμιστικού σχεδίου και μείωσης της γραφειοκρατίας προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις.

Τρεις δομικές αλλαγές που αφορούν στις επενδύσεις και μπορεί να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη της χώρας ανέφερε από την πλευρά ο Senior Economist, International Finance Corporation, World Bank κ. Ραγκούσης. Αυτές αφορούν σε:

Στροφή στις υπηρεσίες που απορροφούν πάνω από το 90% των επενδύσεων παγκοσμίως

Πόλωση επενδύσεων ανάμεσα σε χώρες που είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες πολιτικά.

Συγκέντρωση των επενδύσεων σε λιγότερους, μεγαλύτερους και πιο ανθεκτικούς επενδυτές.

Όπως είπε, κοιτώντας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι αναγκαία πια η εστίαση στα θεμελιώδη: «δεν μετράει τι κάνεις και τι παράγεις αλλά το πώς» ανέφερε.

Τέλος, τόνισε ότι οι εμβληματικές επενδύσεις έχουν την δυναμική να αλλάξουν τον αναπτυξιακό κύκλο μιας χώρας και υπογράμμισε πως είναι λάθος πολιτική η μυωπική αντιμετώπιση των επενδύσεων αποκλειστικά ως ροές κεφαλαίων και όχι εξετάζοντας αναπτυξιακούς δείκτες.

Στο pipeline των στρατηγικών επενδύσεων υπό επεξεργασία βρίσκονται 31 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.3 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν 9.000 νέες θέσεις εργασίας ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος. Από αυτά τα σχέδια 13 αιτούνται για εμβληματικές επενδύσεις με 9 έργα να αφορούν στη βιομηχανία με προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ και οι άλλες τον τομέα των ΑΠΕ, του τουρισμού και του Real Estate.

Επιπλέον, απαρίθμησε τις δράσεις που υλοποιεί η Enterprise Greece για την ενημέρωση και καθοδήγηση των στελεχών καθώς και τα εργαλεία που παρέχει στις επιχειρήσεις για την προώθηση των στρατηγικών επενδύσεων με πρόσημο βιωσιμότητας.

«Αυτό που θυμόμαστε από την πανδημία είναι ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κινητικότητα» ανέφερε ο κ. Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Saracakis. Όπως είπε, η Ελλάδα σήμερα είναι στην τελευταία θέση αναφορικά με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων τονίζοντας πως ο εκσυγχρονισμός του στόχου αυτού αποτελεί ευκαιρία που θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην εθνικοί οικονομία, την ποιότητα των μεταφορών, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών, εν γένει.

Όπως είπε, η Ελλάδα σήμερα δεν έχει τον τρόπο να καλύψει το χάσμα στον τομέα της μεταποίησης σε ένα κόσμο που κινείται ταχύτατα στην τεχνολογία και στην κλίμακα παραγωγής. «Η Ελλάδα όμως μπορεί να βρει τη θέση της στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα» ανέφερε φέρνοντας ως παράδειγμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μετατροπή φορτηγών τονίζοντας πως αποτελεί έναν κλάδο που έχει δυνατότητες ανάπτυξης ειδικά στο πλαίσιο της ανάγκης εκσυγχρονισμού του στόλου».

Τέλος, στις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο κλάδος ανέφερε την ανάπτυξη των απαραίτητων νέων δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό και στον τρόπο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. «Πρέπει να επικρατήσει η λογική και όχι η υπερβολή σε μία τεχνολογία που σύντομα θα ξεπεραστεί» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

