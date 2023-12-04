Σταϊκούρας: H Ελλάδα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους για να ανατάξει το σιδηροδρομικό της δίκτυο

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει πόρους από τον υφιστάμενο και τον επόμενο Μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" για την ενδυνάμωση του σιδηροδρομικού δικτύου της δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος και συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, υπό την Ισπανική Προεδρία.

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας δήλωσε :

«H ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη μίας πραγματικά ενοποιημένης και αποτελεσματικής αγοράς.Η πανδημία, η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και οι φυσικές καταστροφές κατέδειξαν τη σπουδαιότητας της συνδεσιμότητας στις μεταφορές και της ανθεκτικότητας στις υποδομές. Κυρίως, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που παραμένει κατακερματισμένο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα, το προσεχές διάστημα, θα διεκδικήσει πόρους από τον υφιστάμενο και τον επόμενο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), για να ανατάξει και ενδυναμώσει το σιδηροδρομικό της δίκτυο, να ενισχύσει τις διασυνοριακές μεταφορές και να συνδέσει τον σιδηρόδρομό της με λιμάνια της χώρας. Εργαζόμαστε, μεθοδικά και συγκροτημένα για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

