Χατζηδάκης: Έξι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Αναφορά σε έξι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία το 2024, έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας αρχικά ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα». Ωστόσο, όπως είπε σε ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, «από εδώ και πέρα δεν εφησυχάζουμε. Βλέπουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους και επιχειρούμε σταθερά να τους αντιμετωπίσουμε».

Οι έξι προκλήσεις έχουν ως εξής:

1. Η συντήρηση της ανθεκτικότητας. Στην οικονομία ακολουθείται, είπε ο υπουργός, το μείγμα της δημοσιονομικής σοβαρότητας με τις αναπτυξιακές προοπτικές. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΕ, ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 7 χώρες που είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε ο υπουργός, αυτή δεν διατάσσεται αλλά ενθαρρύνεται, αναφερόμενος στις θετικές εξελίξεις στη φαρμακοβιομηχανία, την αγροδιατροφή και τις ΑΠΕ. Τώρα, προσέθεσε, επιταχύνουμε στην απονομή της δικαιοσύνης και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του τραπεζικού τομέα.

3. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια- στόχος, είπε, να ανέλθουν οι εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 70% έως το 2030- καθώς και στη στήριξη των επιχειρήσεων για την πράσινη μετάβαση.

4. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Ο υπουργός αναφέρθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και έφερε ως παράδειγμα για τα έως τώρα αποτελέσματα, το γεγονός ότι το δηλωθέν εισόδημα από το Rbnb έχει δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

5. Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ο υπουργός έκανε λόγο για την ανασυγκρότηση της ΕΤΑΔ, η οποία διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τα ακίνητα στο παραλιακό μέτωπο και τα χιονοδρομικά κέντρα. Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για τον διαχωρισμό των ακινήτων της ΕΤΑΔ σε μη ώριμα και ώριμα προς αξιοποίηση.

Επίσης, προχωρούν η αξιοποίηση των υπόλοιπων περιφερειακών αεροδρομίων, οι παραχωρήσεις των λιμανιών, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού, καθώς και η είσοδος του «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο.

6. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του οποίου εντάσσονται οι έλεγχοι από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και οι έκτακτες και οι μόνιμες εισοδηματικές ενισχύσεις.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «το σχέδιο είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα ανθεκτική στις κρίσεις. Δεν θα αφήσουμε την έως τώρα πρόοδο να πάει χαμένη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

