Παπαθανάσης: 'Ανω του 60% της ανάπτυξης, το 2024 από τους ευρωπαϊκούς πόρους

'Ανω του 60% της ανάπτυξης το 2024 θα προέλθει από τους ευρωπαϊκούς πόρους και στόχος είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα και η Πολιτική Συνοχής μετά το 2027: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ευημερία», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024, η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% και ανάπτυξη 2,9%.

Ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και στόχος είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Είπε ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Όσο μεταρρυθμίζουμε το κράτος, τόσο δημιουργούμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, για όλους του συμπολίτες μας, για τις νέες και τους νέους.

Ο μόνος δρόμος είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής πολιτικής παράλληλα με την πιστή υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων».

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι την περίοδο της πανδημίας, στον τομέα της επιχειρηματικότητας, το ΕΣΠΑ ήταν αυτό που ενίσχυσε και κράτησε όρθιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στήριξε στην πράξη την απασχόληση με πόρους που ξεπέρασαν, μαζί με τη μόχλευση, τα 14 δισ. ευρώ.

Ως προς την υλοποίησή του, η επιτάχυνση απορρόφησης των τελευταίων χρόνων οδήγησε την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ. Σήμερα, πρόσθεσε, όλα δείχνουν ότι ο στόχος του ασφαλούς κλεισίματος όλων των προγραμμάτων θα επιτευχθεί.

Οι συνολικές συμβάσεις ανέρχονται σε 32 δισ. ευρώ (136%), ενώ οι δαπάνες έχουν ανέλθει σε 21,7 δισ. (92,3%).

Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 26,5 δισ. ευρώ, οι πόροι κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε δράσεις για την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, σε «πράσινες» δράσεις για την προώθηση της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, την πολιτική προστασία, την κοινωνική συνοχή, με δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την κοινωνική αλληλεγγύη και την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε μεγάλα έργα οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και εναέριων υποδομών.

Παράλληλα, στο νέο ΕΣΠΑ αυξάνονται κατά 2,8 δισ. ευρώ οι πόροι που κατευθύνονται στα Περιφερειακά Προγράμματα, ενώ τα νέα Τομεακά Προγράμματα αντικατοπτρίζουν τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, όπως η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, με αντικείμενο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, η Πολιτική Προστασία, με στόχο τη χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων για τον εξοπλισμό και τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

«Ήδη η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2021- 2027 βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Προσκλήσεις ύψους άνω των 7 δισ. ευρώ έχουν εκδοθεί, ενώ έχουν ενταχθεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται έργα ύψους 3,7 δισ.», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.