Εκρηκτική ήταν η ζήτηση για το 30ετες ομόλογο με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 32 δισ. ευρώ, με το δημόσιο να αντλεί τελικά 3 δισ. ευρώ, από τα 2-2,5 δισ. ευρώ που υπολόγιζε αρχικά.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή στο 4,15%, ενώ την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης ανέλαβαν να «τρέξουν» οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Το τρέχον 30ετές ομόλογο που υπάρχει στην αγορά είναι λήξεως στις 24 Ιανουαρίου του 2052 και η απόδοσή του είναι 3,9%, με το κουπόνι του στο 1,875%. Η αρχική έκδοση ήταν 24/3/2021 και το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ από τα 25,8 δισ. ευρώ που ήταν το συνολικό ύψος των προσφορών. Στη συνέχεια, στις 8/9/2021, υπήρξε επανέκδοση για 1 δισ. ευρώ, με συνολικές προσφορές στα 9,6 δισ. ευρώ.

Η έκδοση του 30ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ έχει ως στόχο να αναδιαμορφώσει και να ομαλοποιήσει την καμπύλη επιτοκίων στα ελληνικά ομόλογα, έτσι ώστε να αυξηθεί και η εμπορευσιμότητά και να προσεγγίσει ό,τι ισχύει με τις καμπύλες επιτοκίων των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

