Η κατά 11 φορές υπερκάλυψη της σημερινής έκδοσης του 30ετούς ομολόγου αποτελεί ακόμη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης: «Η έκδοση ομολόγου 30ετούς διάρκειας, στην οποία προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη χώρα και μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σε περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας η ελληνική έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές, καθώς οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο που πιστοποιεί την επενδυτική βαθμίδα και συγκρίνεται ευθέως με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Η σημερινή επιτυχία αντανακλά, μεταξύ άλλων, τις θετικές εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίες με τη σειρά τους εδράζονται στη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, που εφαρμόζει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση».

