Σημαντικές απώλειες σημειώνει η μετοχή της Apple στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά τη μήνυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον τεχνολογικό κολοσσό ότι παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους.

Η μετοχή καταγράφει "βουτιά» 4,09% και διαπραγματεύεται στα 171,56 δολάρια, με τις απώλειες στην κεφαλαιοποίηση του τεχνολογικού γίγαντα να φτάνουν στα 113 δισ. δολ. Η πτώση της μετοχής από τις αρχές του έτους υπερβαίνει το 10%, υποοαποδίδοντας τόσο σε σχέση με τον Nasdaq 100 όσο και σε σχέση με τον S&P 500.

Η μήνυση, η οποία κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσει, είναι η τελευταία κίνηση σε μια σειρά προσπαθειών που έχει επιδοθεί η αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει την παράνομη, όπως υποστηρίζει, αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά που έχουν υιοθετήσει ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς της χώρας. Δεκαέξι γενικοί εισαγγελείς και πολιτείες έχουν συνταχθεί με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη μήνυση.

“Ισχυριζόμαστε ότι η Apple έχει διατηρήσει τη μονοπωλιακή της ισχύ στην αγορά των smartphone, όχι μόνο παραμένοντας μπροστά από τον ανταγωνισμό, αλλά παραβιάζοντας και την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία” ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland. "Αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, θα συνεχίσει να ενδυναμώνει το μονοπώλιό της στην αγορά smartphone."

Σύμφωνα με το CNBC η μήνυση θα μπορούσε να οδηγήσει την Apple να εφαρμόσει αλλαγές σε ορισμένες από τις πιο πολύτιμες δραστηριότητες της: Τα iPhone, από τα οποία ο κολοσσός είχε πωλήσεις πάνω από 200 δισ. δολ. το 2023, τα Apple Watch, αλλά και την κερδοφόρα γραμμή εξυπηρέτησης από την οποία εισέπραξε έσοδα 85 δισ. δολ.



