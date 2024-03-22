Έρχονται αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των τελών κυκλοφορίας για τα ΙΧ αυτοκίνητα, μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να συστήσει επιτροπή η οποία θα κάνει τις προτάσεις της λαμβάνοντας υπόψη τα νέα οικονομικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα στον τομέα της αυτοκίνησης, όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η επιτροπή θα επεξεργαστεί τα σενάρια κοστολόγησης και θα υποβάλλει τις προτάσεις στον αρμόδιο υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη.

Κατόπιν μελέτης των συστημάτων πληρωμής τελών σε άλλες χώρες, το πρώτο σχέδιο αναμένεται να παρουσιασθεί τον Σεπτέμβριο. Το νέο σύστημα πιθανότατα θα εφαρμοστεί για τα τέλη του 2025.

Μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες ΙΧ στην Ελλάδα πλήρωναν τέλη ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων ή τον κυβισμό του οχήματος (για παλαιά αυτοκίνητα), ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.

Σύμφωνα με πηγές, είναι ανοικτό το σενάριο αύξησης των τελών στα παλαιότερα αυτοκίνητα στο πλαίσιο εφαρμογής αντικινήτρων χρήσης των πολύ παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Με τα νέα δεδομένα, τα μόνα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας που θεωρείται σίγουρο ότι θα έχουν μηδενικά τέλη είναι τα ηλεκτρικά.

Σήμερα δεν πληρώνουν τέλη τα καινούργια υβριδικά με ταξινόμηση μετά την 1-1-2021, εφόσον εκπέμπουν λιγότερα από 122 gr/Km.

Ταυτόχρονα θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για την παροχή κινήτρων μέσω της διαδικασίας της απόσυρσης προκειμένου να σταματήσουν να κυκλοφορούν από τους δρόμους αυτοκίνητα 20 ετών και άνω και να αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.