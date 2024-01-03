Σε λειτουργία από 1 Ιανουαρίου ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου

Από την πρώτη κιόλας μέρα του νέου έτους άρχισε να λειτουργεί ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου.

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία του gov.gr που όμως ενοποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες μεταβίβασης κτηματογραφημένων ακινήτων.

Όσοι πολίτες και συμβολαιογράφοι χρησιμοποιούν το Φάκελο Μεταβίβασης μέσω του https://akinita.gov.gr θα λαμβάνουν μεταγραφή (ή δικαιολογημένη απόρριψη) εντός μίας εργάσιμης ημέρας αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων.

Οι προϋποθέσεις για τη «μεταγραφή σε μια ημέρα» είναι, πρώτον, να μην εκκρεμεί προηγούμενη πράξη στο ίδιο ακίνητο και δεύτερον, τα τέλη να πληρώνονται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Τα γραφειοκρατικά βήματα μειώνονται αισθητά με τη χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης αφού καταργούνται 4 δικαιολογητικά:

1) Το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ

2) Η έκδοση ΑΚΔ (Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος)

3) Η Αίτηση προς Καταχώριση

4) Η Περίληψη Συμβολαίου

Καταργείται επίσης και η φυσική παρουσία σε Κτηματολογικά Γραφεία για όσους κάνουν χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης.

Τονίζεται τέλος, ότι ο Κωδικός Αριθμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) «κλειδώνει» για όσο διαρκεί η συναλλαγή ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές.

Συνοπτικά, τα βήματα χρήσης της πλατφόρμας για τους συμβολαιογράφους:

● Σύνδεση ως Συμβολαιογράφος και πρόσκληση συμβαλλομένων

● Διαλειτουργική άντληση δικαιολογητικών

● Ψηφιακό αντίγραφο συμβολαίου χωρίς χειρόγραφες παραπομπές

● Υπολογισμός τελών για τον αγοραστή

● Καταχώριση πράξης στο Κτηματολόγιο

● Παρακολούθηση πορείας της αίτησης σε πραγματικό χρόνο

Συνοπτικά, τα βήματα χρήσης της πλατφόρμας για τους πολίτες:

● Σύνδεση ως πολίτης και αποδοχή της πρόσκλησης από τον συμβολαιογράφο

● Επιλογή του ακινήτου προς πώληση από τον συμβαλλόμενο/πωλητή

● Πληρωμή τελών από τον αγοραστή και καταχώρηση στο Κτηματολόγιο

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι «η επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων, όπως του Κτηματολογίου, αποτελεί ζητούμενο τόσο για την κυβέρνηση συνολικά όσο και για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ειδικότερα.

Μεθοδικά με στοχευμένα βήματα προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις και έργα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας μια καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες.

Έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα εργαλείο με το οποίο απλουστεύουμε τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, μειώνοντας σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο και την ταλαιπωρία όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Από την δική του πλευρά, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρει ότι «όπως είχαμε δεσμευθεί, από την 1/1/2024 λειτουργεί ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου στο https://akinita.gov.gr. Καλούμε τους συμβολαιογράφους της χώρας να μπουν στην πλατφόρμα και δεσμευόμαστε ότι οι πράξεις που θα υποβάλλονται ψηφιακά, θα μεταγράφονται μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα αντί των πολύμηνων καθυστερήσεων που βιώνουν οι πολίτες». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «παρουσιάσαμε χθες 2 Ιανουαρίου την εφαρμογή στον συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών και σήμερα βρισκόμαστε για τον ίδιο σκοπό στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες και να μειώσει τη γραφειοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

