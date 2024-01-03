Πρόστιμο 610.190 ευρώ επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, στην εταιρεία «ΑΓΗΝΩΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023 σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, μετά από ελέγχους που διενήργησε η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία καταναλωτών που αφορούσε στην αγορά κλιματιστικών συσκευών στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» που είχε εξαγγείλει η ελληνική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2022, η ΔΙΜΕΑ διενήργησε επισταμένο έλεγχο σε 117 κωδικούς προϊόντων. Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει τις διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας σε 54 κωδικούς. Ως εκ τούτου επεβλήθη το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία πρόστιμο το οποίο είναι το διπλάσιο από το όφελος που αποκόμισε η εταιρεία από την πώληση των εν λόγω προϊόντων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Οι έλεγχοι για τα φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας συνεχίζονται και το 2024 και μάλιστα εντατικά. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» δημιουργήθηκε από την Κυβέρνησή μας για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες συσκευές με νέες ώστε να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος. Κάποιοι, όμως, προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν. Αυτό δεν το επιτρέπουμε. Ελέγχουμε και επιβάλλουμε τον νόμο, ο οποίος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως. Όποιος κερδοσκοπεί εις βάρος των πολιτών θα το πληρώνει διπλά, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.