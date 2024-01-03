Ήτα μία καλή και δυναμική χρονιά για τις επιχειρήσεις – κυρίως τις νεοσύστατες – λόγω της ανάπτυξης από τα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα επιχορηγήσεων δήλωσε μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Για το 2024 θα δοθούν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των νέων επενδύσεων 12,5 δισεκατομμύρια, από προγράμματα ΕΣΠΑ.

«Έχουμε αρκετούς πόρους και χρειαζόμαστε περισσότερες επιχειρήσεις» δήλωσε ο Ν Παπαθανάσης.

Όπως εξήγησε, τρέχουν ήδη δύο προγράμματα για νεοσύστατες επιχειρήσεις: το κράτος θα καλύπτει το 50% μίας νέας επενδυτικής πρότασης (έως 200.00 ευρώ) ενώ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί για τα υπόλοιπα να πάρει επιδοτούμενο δάνειο.

«Οι αυξήσεις ροκανίζουν το εισόδημα των συμπολιτών μας»

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και την ακρίβεια που – παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (με τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις) ταλαιπωρούν τους πολίτες.

«Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν λύνει το θέμα της ακρίβειας αλλά θεραπεύει αρκετά προβλήματα

Η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί αλλά η αλήθεια είναι ότι «οι αυξήσεις ροκανίζουν το εισόδημα των συμπολιτών μας» δήλωσε ο Ν. Παπαθανάσης.

