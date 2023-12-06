Ακίνητα: Τέλος οι αγοραπωλησίες με μετρητά - Το 2022 έγιναν 338.511 μεταβιβάσεις

Υποχρεωτικότητα πληρωμής μόνο με τραπεζικά μέσα εισάγει στην αγοραπωλησία ακινήτων το φορολογικό νομοσχέδιο. Στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό αγοραπωλησίας ακινήτων έγιναν το 2022 είτε μόνο με μετρητά είτε με τραπεζικά μέσα και μετρητά.

Ειδικότερα, το 2022 έγιναν 338.511 μεταβιβάσεις ακινήτων, εκ των οποίων οι 42.613 εξοφλήθηκαν αποκλειστικά με μετρητά, ενώ σε 41.741 περιπτώσεις το τίμημα εξοφλήθηκε εν μέρει σε μετρητά.

Με τις προωθούμενες διατάξεις καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση του τιμήματος, για την οποία η φορολογική διοίκηση ενημερώνεται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει την πράξη μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

