DW: Το εκπληκτικό comeback της ελληνικής οικονομίας – Οι «νότιοι» ξεπέρασαν τη Γερμανία

Το τελευταίο διάστημα οι προβλέψεις για τη γερμανική οικονομία μοιάζουν ολοένα και πιο δυσοίωνες – οι πλέον πρόσφατες, που παρουσιάστηκαν προ ολίγων ημερών στο Βερολίνο, εκτιμούν πως η ανάπτυξη θα περιοριστεί μόλις στο 0,1% του ΑΕΠ.



«Οι Γερμανοί […] βρίσκονται στην πλευρά των χαμένων», σχολιάζει το FOCUS Online, όπως αναφέρει η Deutsche Welle. «Οι κερδισμένοι είναι τα κράτη που συχνά τοποθετούνται στην ίδια πρόταση με την τσαπατσουλιά και τον πληθωρισμό: η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η λεγόμενη "ζώνη του Νότου” έχει ξεπεράσει τη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ».



Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας οι αναλυτές της Deutsche Bank γράφουν πως «ενώ βρέθηκε πολλές φορές στο χείλος της χρεοκοπίας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στη δεκαετία του 2010, η χώρα συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των αναπτυσσόμενων περιοχών της Ευρώπης». Πρόκειται για ένα «εκπληκτικό οικονομικό comeback», το οποίο στηρίζεται εν πολλοίς στον τουρισμό.



Την ίδια στιγμή «η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Μητσοτάκη ακολουθεί ορισμένες ορθές πολιτικές, σύμφωνα με τους αναλυτές. Οι τελευταίοι επισημαίνουν την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 στα 780 ευρώ, αλλά και τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών», συνεχίζει η γερμανική ιστοσελίδα.



«Τα κρατικά χρέη μειώνονται. Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας της ΕΕ, η τάση δείχνει εν αντιθέσει με πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη να κινείται προς μία θετική κατεύθυνση».



Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

