Στα 830 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 27,7%.
Το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 37,07 ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία από την Εργάνη, οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό ανέρχονται στους 559.274.
Οι αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια:
- Φεβρουάριος 2019: 650 ευρώ
- Ιανουάριος 2022: 663 ευρώ
- Μάιος 2022: 713 ευρώ
- Απρίλιος 2023: 780 ευρώ
- Απρίλιος 2024: 830 ευρώ
Οι εργαζόμενοι κερδίζουν τρεις επιπλέον μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση.
- Αύξηση 2.352 ευρώ (30,7%) στις 10.010 ευρώ το 2024 από 7.658 ευρώ το 2019 στο ετήσιο καθαρό εισόδημα εργαζομένων με κατώτατο μισθό (αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς άλλα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία)
- Σημαντικό όφελος έως 3.276 ευρώ σε ετήσια βάση και για τους εργαζόμενος με προϋπηρεσία που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (με συμπληρωμένη τριετία πριν το 2012)
Ποια επιδόματα συμπαρασύρει ο κατώτατος μισθός
- Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας στα 509 ευρώ τον μήνα (Φεβρουάριος 2019 399 ευρώ, Ιανουάριος 2022 407 ευρώ, Μάιος 2022 438 ευρώ, Απρίλιος 2023 479 ευρώ, Απρίλιος 2024 509 ευρώ)
- 5 από τις 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών που αυξάνονται με τον κατώτατο μισθό
- Ειδική Παροχή Μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών στα 780 + 50 ευρώ, αύξηση +6,4%
- Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων στα 718+46 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%
- Αποζημίωση Μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στα 27,87 +1,78 ευρώ ημερήσια αποζημίωση για 2 χρόνια, αύξηση +6,4%
- Ειδικό Επίδομα Γραπτών Εξετάσεων σε εργαζόμενους φοιτητές στα 1.045+67 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%
- Προγράμματα Προεργασίας 780 + 50 ευρώ μηνιαία αποζημίωση, αύξηση +6,4%
Οι αυξήσεις με μια ματιά:
