Στα 830 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 27,7%.

Το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 37,07 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Εργάνη, οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό ανέρχονται στους 559.274.

Οι αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια:

Φεβρουάριος 2019: 650 ευρώ

Ιανουάριος 2022: 663 ευρώ

Μάιος 2022: 713 ευρώ

Απρίλιος 2023: 780 ευρώ

Απρίλιος 2024: 830 ευρώ

Οι εργαζόμενοι κερδίζουν τρεις επιπλέον μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση.

Αύξηση 2.352 ευρώ (30,7%) στις 10.010 ευρώ το 2024 από 7.658 ευρώ το 2019 στο ετήσιο καθαρό εισόδημα εργαζομένων με κατώτατο μισθό (αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς άλλα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία)

Σημαντικό όφελος έως 3.276 ευρώ σε ετήσια βάση και για τους εργαζόμενος με προϋπηρεσία που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (με συμπληρωμένη τριετία πριν το 2012)

Ποια επιδόματα συμπαρασύρει ο κατώτατος μισθός

Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας στα 509 ευρώ τον μήνα (Φεβρουάριος 2019 399 ευρώ, Ιανουάριος 2022 407 ευρώ, Μάιος 2022 438 ευρώ, Απρίλιος 2023 479 ευρώ, Απρίλιος 2024 509 ευρώ)

5 από τις 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών που αυξάνονται με τον κατώτατο μισθό

Ειδική Παροχή Μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών στα 780 + 50 ευρώ, αύξηση +6,4%

Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων στα 718+46 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%

Αποζημίωση Μαθητευομένων ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στα 27,87 +1,78 ευρώ ημερήσια αποζημίωση για 2 χρόνια, αύξηση +6,4%

Ειδικό Επίδομα Γραπτών Εξετάσεων σε εργαζόμενους φοιτητές στα 1.045+67 ευρώ εφάπαξ, αύξηση +6,4%

Προγράμματα Προεργασίας 780 + 50 ευρώ μηνιαία αποζημίωση, αύξηση +6,4%

Οι αυξήσεις με μια ματιά:



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.