Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν οι τιμές του κακάο καθώς ο περιορισμός στην προσφορά στέλνει τις τιμές υψηλότερα.

Τα συμβόλαια κακάο παράδοσης Μαΐου καταγράφουν άνοδο 3,9% και διαπραγματεύονται στις 10.030 δολ.ανά μετρικό τόνο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 10.000 δολ. Σημειώνεται πως από τις αρχές του έτους η τιμή του κακάο ενισχύεται κατά 138%.

Τεράστια κέρδη για το 2024

Η Ακτή του Ελεφαντοστού, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κακάο στον κόσμο, αντιμετωπίζει υψηλότερες του αναμενόμενου θερμοκρασίες, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πιο ξηρές συνθήκες και ως εκ τούτου σε μείωση της παραγωγής. Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στην Γκάνα, όπου καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγή. Επιπλέον, ένας ιός ο οποίος χτυπάει το κακάο έχει επίσης συμβάλλει στη μείωση της παραγωγής. Την ίδια στιγμή, η Βραζιλία και ο Ισημερινός επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγή τους, αυτή τους η προσπάθεια ωστόσο θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να αρχίσουν να αποδίδει (κυριολεκτικά) καρπούς.

Η άνοδος της τιμής του κακάο αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι σοκολατοποιίες συνεχίσουν να μετακυλύουν το αυξημένο κόστος. Και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είναι το Πάσχα, όπου η ζήτηση για σοκολάτα είναι αυξημένη σε πολλές χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται τέλος, πως ανοδικά κινείται και η τιμή της ζάχαρης αλλά και του καφέ.

Πηγή: skai.gr

